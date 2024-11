Svolta nell'omicidio del sindaco di Pollica, 4 arresti: pure colonnello dei carabinieri

Ci sono quattro arresti per l'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo ucciso il 5 settembre del 2010. In manette sono finiti l'ufficiale dei carabinieri Fabio Cagnazzo, il figlio del boss nonché collaboratore di giustizia Romolo Ridosso del clan di Scafati Loreto-Ridosso, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e l'ex brigadiere dell'Arma Lazzaro Cioffi.

Per gli inquirenti, il movente dell'assassinio è nella scoperta da parte del sindaco di un traffico di stupefacenti riconducibile a ambienti della camorra nel quale sarebbero stati coinvolti anche carabinieri. Vassallo ne avrebbe parlato all'ex procuratore capo di Vallo della Lucania Alfredo Greco prima di poter formalizzare la sua denuncia. In base alle accuse, Cagnazzo si sarebbe speso per depistare le indagini già prima che Vassallo venisse ucciso.