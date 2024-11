Elezioni anticipate in Germania, incontro Scholz - Merz

Il cancelliere tedesco Scholz incontrerà all'ora di pranzo il leader dell'opposizione Merz per discutere la data del voto in Germania. Scholz non vuole chiedere la fiducia al Bundestag prima del 15 gennaio per poi procedere alle elezioni federali anticipate a fine marzo. Per Merz è troppo tardi, Scholz dovrebbe porre la questione di fiducia in Parlamento 'al più tardi all'inizio della prossima settimana'. Un appello alla responsabilità è venuto dal presidente Steinmeier: 'La nostra democrazia è forte, ma ora è il momento della ragione, non delle tattiche e delle scaramucce. La fine di una coalizione non è la fine del mondo. È una crisi politica che dobbiamo lasciarci alle spalle', ha detto. 'È importante che Berlino mantenga la rotta',ha detto la presidente della Commissione Ue von der Leyen.