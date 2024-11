Siracusa, passo avanti in Coppa Italia: domenica a Favara la 'Giornata gialloblù'

Tutto secondo pronostico. Una doppietta di Convitto ed una rete finalizzata da Sarao, spediscono il Siracusa ai sedicesimi di finale di Coppa Italia. a farne le spese è stato il modesto Paternò, pur dovendo fronteggiare le secondo linee degli azzurri. Il tecnico Turati ha dato spazio a quasi tutta la rosa a disposizione, ottenendo anche buoni responsi arrivati dal campo. Ha giocato Di Grazia, Puzone, Vinetot, Parisi, Amore, Limenelli e Zampa fin dal primo minuto. Pure con i titolari a riposo, troppo forte il Siracusa per gli etnei.

I padroni di casa sbloccano la partita al 37' con Sarao che riceve da Convitto che spedisce la sfera all'incrocio dei pali. Prima del riposo, il Siracusa raddoppia al 41' con Convitto che concretizza al meglio un suggerimento da destra di Sarao. Al 68' Convitto firma la doppietta. In pieno recupero potrebbe arrivare la quaterna, ma la traversa nega la gioia del gol a Di Paolo.

Intanto domenica è di nuovo campionato. I tifosi azzurri chiedono alla squadra una vittoria sul campo del CastrumFavara per tentare di riconquistare la vetta della classifica. Saranno tanti a seguire gli azzurri in trasferta a Favara che potranno acquistare i biglietti on line, oppure a Siracusa da Ortigia Viaggi o tabaccheria La Pira. Non verranno venduti al botteghino i ticket per gli ospiti. Gli agrigentini contro il Siracusa hanno proclamato la giornata Gialloblù. Al Bruccoleri di Favara è previsto il tutto esaurito.

Convitto autore di una doppietta (Foto Valentino Cilmi)