Artigiani, Nicola Casto eletto presidente della Cna a Noto

Il mondo delle micro e piccole imprese di Noto ha un nuovo punto di riferimento: Nicola Casto, imprenditore nel settore digitale, è stato eletto presidente comunale di CNA Noto. L’elezione è avvenuta durante l’assemblea che si è svolta lo scorso 6 novembre nella suggestiva Sala degli Specchi di Palazzo di Città, alla presenza dei vertici provinciali dell’organizzazione, del sindaco Corrado Figura, del vice sindaco Salvo Veneziano e del presidente del consiglio comunale Pietro Rosa.

Nel corso dell’assemblea, Rosanna Magnano, presidente territoriale di CNA, ha confermato l’impegno dell’associazione nel supportare il tessuto imprenditoriale locale, con iniziative che spaziano dallo sviluppo turistico esperienziale al sostegno degli investimenti, fino alla rappresentanza nei vari settori. Particolare attenzione è stata data ai temi del credito e della finanza agevolata grazie all’intervento di Federico Vasques, responsabile dell’ufficio finanza agevolata di CNA, che ha presentato misure come "Più Artigianato", il bando per il contributo interessi della Regione Siciliana, e l’accesso al credito attraverso il consorzio fidi UNICO.

La sessione è proseguita con Cristian Terranova, coordinatore di CNA Costruzioni Siracusa, che ha illustrato la normativa sulla “Patente a Crediti”, una novità di rilievo per il settore. A chiudere i lavori, il segretario territoriale Gianpaolo Miceli.

Nicola Casto, accettando l’incarico, ha espresso il suo impegno e la responsabilità per un futuro di crescita delle piccole imprese netine, sottolineando l’importanza del supporto della sede locale di CNA per lo sviluppo economico e l’innovazione del territorio.

A supporto delle imprese è attiva la sede comunale guidata da Lucia Pirruccio e Valentino Puma.