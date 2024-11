La polizia incontra gli studenti di Vittoria e Scoglitti

Continua il tour dei poliziotti della Questura di Ragusa negli Istituti scolastici della provincia che ha come scopo principale quello di diffondere tra i banchi di scuola e condividere con i ragazzi di diverse fasce di età, i principi dell’etica, della legalità e del servizio al cittadino nel rispetto di tutte le leggi. Gli incontri, tenuti da Funzionari della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza, stanno coinvolgendo, a tappeto, tutte le scuole della provincia, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di giovani per un ampio progetto di educazione alla legalità con il quale la Polizia di Stato intende fornire informazioni ed indicazioni sulle tematiche che nella realtà di oggi coinvolgono maggiormente il mondo degli adolescenti. Due importanti incontri formativi si sono svolti il 25 ottobre e il 6 novembre a Vittoria e Scoglitti, anche su input di Cittadinanzattiva – T.D.M. SICILIA ONLIS, rispettivamente presso l’istituto comprensivo “Giovanni XXIII -V. Colonna” di Vittoria e presso l’Istituto comprensivo “Sciascia” di Scoglitti, nell’ambito del progetto “Marciamo insieme sulla strada della sicurezza e della legalità”. Nel corso di entrambi gli incontri, il personale specializzato del Commissariato di Vittoria, in presenza di studenti e insegnanti, dopo aver parlato della legalità in generale, ha trattato degli argomenti inerenti le tematiche del cyberbullismo e le norme del codice della strada. Gli incontri continueranno per tutto il periodo dell’anno scolastico nella consapevolezza dell’importanza che la formazione rappresenta il cardine per il futuro delle nuove generazioni, per la loro tutela e protezione nel mondo digitale.