Nasconde un fucile con il colpo in canna, denunciato a Palazzolo

I Carabinieri della Stazione di Palazzolo Acreide, nel corso di predisposti servizi finalizzati alla verifica della corretta detenzione e custodia delle armi da fuoco da parte di soggetti autorizzati, hanno denunciato un 62enne per omessa custodia di armi.

L’uomo, invece di custodire il proprio fucile da caccia presso la residenza e utilizzarlo in occasione dell’esercizio dell’attività venatoria e sportiva, lo aveva nascosto, con il colpo in canna e il cane armato, all’interno di un muretto a secco nel proprio terreno agricolo. Il fucile è stato sequestrato e le altre armi regolarmente detenute all’uomo sono state ritirate cautelativamente.