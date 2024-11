Venti minuti di pioggia e Siracusa s'allaga: salta tombino in viale Teracati

Siracusa resta una città fragile contro gli eventi atmosferici. Sono bastati 20 minuti di pioggia (nulla di catastrofico) per allagarsi. Così viale Teracati non è riuscita a contenere 20 minuti di pioggia che scendeva da una parte dalla panoramica e da via Necropoli Grotticelle. Viale Teracati, di fronte alla tomba di Archimede, è diventata una fiumara. Una Ford Escort è rimasta bloccata nella stretta carreggiata perchè un tombino è saltato. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per tentare di fare defluire in traffico verso corso Gelone. Se arrivasse una bomba d'acqua sarebbero problemi seri e la città non sembra preparata a contrastare eventi atmosferici di grossa entità. Occore pulire tombini e caditoie periodicamente.