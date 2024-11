Tiziano Spada (Pd): "Inaccettabile il comportamento di Auteri"

“Voglio stigmatizzare il gesto subito dal collega Ismaele La Vardera, vittima di un’aggressione verbale e di minacce da parte del deputato Carlo Auteri in Assemblea Regionale. È un comportamento inaccettabile che, in linea con la posizione espressa dal Partito Democratico e dal capogruppo, critichiamo aspramente. Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di rispettare non solo il proprio ruolo ma anche quello degli altri”.

A sottolinearlo è Tiziano Spada, parlamentare regionale del Partito Democratico, in relazione alle minacce nei confronti di La Vardera che all’Ars aveva sollevato il caso dei fondi stanziati dalla Regione a un’associazione che fa riferimento ad Auteri.

"La mia posizione è nota da tempo sulla vicenda che ha interessato il servizio trasmesso ieri da Piazza Pulita su La7 – continua Spada -. Spero che il Governo Regionale intervenga al più presto. Da parlamentare regionale so perfettamente che l’impegno debba essere profuso nell’interesse di tutti siciliani, nessuno escluso”.