Modica, il Consiglio comunale approva i bilanci 2021 e 2022. Ma la maggioranza si spacca

Il Consiglio comunale di Modica ha approvato a maggioranza, giovedì sera, il bilancio consolidato 2021 e quello 2022. Sono stati 12 i voti favorevoli e 4 quelli contrari, tre dell’opposizione e uno del consigliere di maggioranza del Gruppo Modica al Centro, Fabio Borrometi. Il bilancio 2021 è arrivato in aula con il parere negativo dei revisori dei conti, mentre quello del 2022 è senza parere. Da un punto di vista politica fanno riflettere le otto assenze tra i consiglieri di maggioranza rispetto al rapporto di 21 consiglieri di maggioranza contro i tre dell'opposizione. Le assenze e i pareri dei Revisori sono un chiaro segnale delle difficoltà del Comune di natura finanziaria e, di conseguenza, di natura politica.

L'opposizione, da parte sua, ha trovato conferme nelle dichiarazioni di questi giorni sulla situazione del Comune. Lo ribadisce una nota dei consiglieri Spadaro, Castello e Gugliotta.

"La maggioranza è stata presente con 13 consiglieri su 21 ed erano assenti i Revisori dei Conti. Non è stato nemmeno possibile conferire con loro in videoconferenza perché l’Ente non ha i mezzi tecnici per poterlo fare. Eppure, da un anno si chiede di avere lo streaming e un addetto stampa in consiglio (e inoltre, ricordiamo, che è stato dato l’incarico ad una società, per un corrispettivo di 90 mila Euro, che si era impegnata ad attivare lo streaming entro il passato mese di settembre). Tuttavia, anche senza i Revisori la maggioranza decide che si può andare avanti”.

I consiglieri della minoranza hanno, inoltre, messo in evidenza come le risposte dell’assessore al bilancio, Delia Vindigni siano state “lacunose e poco convincenti”.