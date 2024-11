Sciopero di bus e Metro: adesione al 100% ed è scontro sindacati - Salvini

'Di caviale non ne ho mai mangiato, ma non posso sopportare che i lavoratori vengano purgati con l'olio di ricino. Continueremo a stare al loro fianco. Meloni si occupi del salario minimo che ha negato a 3 milioni e mezzo di lavoratori che non ce la fanno più', replica la segretaria del Pd Schlein alla premier Meloni che aveva attaccato la difesa dei lavoratori della 'sinistra al caviale'. Adesioni fino al 100%, secondo la Cgil allo sciopero di bus e metro nelle città e scontro fra il ministro Salvini e i sindacati. 'Non permetterò di boicottare l'Italia', afferma il vicepremier di fronte a 'città bloccate' e alla Cgil che 'guarda caso di venerdì, inneggia alla rivolta sociale'. 'Rispetti i lavoratori in sciopero', la replica del segretario della Uil Bombardieri.