Londra, la principessa Kate a due eventi ufficiali

La principessa Kate parteciperà nel fine settimana a due eventi ufficiali a Londra per le commemorazioni del Remembrance Day, dove vengono ricordati i caduti britannici e la fine della Prima guerra mondiale. Lo ha comunicato Buckingham Palace secondo cui la moglie dell'erede al trono William, che in settembre aveva annunciato la fine del ciclo di chemioterapia dopo la diagnosi di cancro, sarà insieme alla famiglia reale sia a una cerimonia alla Royal Albert Hall in programma domani sia a quella di domenica al Cenotafio di Londra. Si tratta della prima volta che in cui partecipa ad un evento ufficiale reale dalla fine della terapia.