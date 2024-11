Sequestrati 30 mila prodotti non sicuri a Cetraro

Oltre 30 mila prodotti non sicuri tra cui più di cento giocattoli sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza del comando provinciale di Cosenza nell'ambito dell'intensificazione dell'azione di contrasto ai traffici illeciti in occasione della ricorrenza di Halloween e della festività di Ognissanti. In particolare, nel corso di un controllo all'interno di un'attività commerciale gestita da cittadini stranieri i finanzieri della Tenenza di Cetraro hanno trovato sugli scaffali a disposizione della clientela migliaia di maschere, cappellini, accessori decorativi, adesivi e kit di perline per comporre collane, risultati mancanti di ogni indicazione in lingua italiana riferibile all'importatore / distributore, al luogo di produzione, al contenuto di materiali o sostanze pericolose e alle modalità di smaltimento.