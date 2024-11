Caso Auteri, I 5Stelle: rimuovere assessore di Fdi, solidarietà a La Vardera

"Auteri avrebbe finanziato associazioni riconducibili a suoi parenti? Non ci meraviglierebbe, FdI ha fatto disastri col turismo, Schifani gli tolga l'assessorato e su See Sicily si faccia la seduta d'aula che chiediamo da anni". Lo affermano il capogruppo del M5S all'Ars Antonio De Luca e il presidente della Commissione Ue dell'Ars Luigi Sunseri, in relazione alla vicenda del deputato di FdI, Carlo Auteri.

denunciata ieri dalla trasmissione "Piazza Pulita".

"Il caso Auteri - dicono - arriva dopo i casi Cannes e 'See Sicily' che abbiamo denunciato in varie sedi. Sul caso 'See Sicily', per il quale abbiamo fatto anche una conferenza stampa, accessi agli atti e un esposto alla Corte dei conti, i fatti hanno dimostrato che ci avevamo visto giusto, come dimostra il buco nei conti della Regione, certificato, nero su bianco, nelle carte inviate alla Commissione Europea dall'Autorità di Audit della Regione. È ora di procedere al dibattito parlamentare, il presidente dell'Ars Galvagno convochi la seduta d'aula dedicata all'argomento che chiediamo ormai da due anni. E il presidente Schifani non può più far finta di niente: tolga l'assessorato a Fratelli d'Italia, andando oltre il gioco delle tre carte che ha messo in piedi a gennaio dello scorso anno, scambiando solamente le deleghe tra gli assessori Amata e Scarpinato". "È indispensabile - concludono i due deputati - un confronto che non sia solo sui giornali, ma davanti a tutta la deputazione regionale e ai cittadini, che devono poter ascoltare l'assessore Amata e Schifani, ai quali abbiamo tante cose da chiedere. È un approfondimento necessario che va oltre ai casi specifici, ma che investe il corretto uso dei fondi europei, nazionali e regionali che devono essere spesi bene. Fratelli d'Italia ha ampiamente dimostrato di sapere fare solo disastri col turismo, Schifani ne prenda atto e tolga il giocattolo-turismo dalle loro mani".

Ho sentito telefonicamente Ismaele La Vardera per manifestargli la nostra vicinanza e, come ho avuto modo di dirgli, al di là delle rispettive posizioni politiche, di fronte a fatti così gravi non esistono barricate. Episodi di questa natura sono inaccettabili e indegni per chi rappresenta le istituzioni e il popolo siciliano. Auspico che si vada a fondo nella vicenda per chiarire ogni aspetto e che intervengano anche i vertici del partito e le autorità giudiziarie competenti se necessario, affinché siano presi i provvedimenti del caso". Lo dichiara il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

"Non voglio entrare nel merito della vicenda riguardante l'onorevole Auteri, tuttavia, dovrà fornire chiarimenti e spiegazioni a tutti riguardo ai contributi ricevuti dalle associazioni che fanno capo ai suoi familiari. Esprimo la mia solidarietà all'onorevole La Vardera in seguito alle ignobili frasi che ha ricevuto. Episodi di questo genere non sono tollerabili, specialmente all'interno delle istituzioni". Così il deputato regionale Gianfranco Miccichè.