Un allevatore di Sortino con la marijuana nell'armadio: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Sortino hanno denunciato un 28enne, allevatore, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio il giovane, mentre camminava nei pressi della propria abitazione, alla vista della pattuglia che transitava si metteva a correre in direzione opposta insospettendo i Carabinieri che lo hanno bloccato e identificato, sottoponendolo a perquisizione.

Al termine del controllo il 28enne è stato denunciato in quanto nell’armadio della sua camera da letto è stato trovato un involucro di marijuana.