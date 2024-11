Controllo del territorio a Siracusa, più poliziotti nel fine settimana

Nella serata di ieri, a Siracusa e a Lentini sono iniziati i servizi di controllo del territorio predisposti per tutto il fine settimana.

In particolare, a Siracusa ieri sera sono state attenzionate la zona della Borgata e della Pizzuta, in prossimità di una nota panineria in cui si ritrovano i giovani, dove, personale della Polizia di Stato e della Polizia Municipale ha controllato 4 esercizi commerciali e 25 persone e 13 veicoli.

Nella circostanza sono state elevate 3 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada per la mancata copertura assicurativa.

I controlli saranno effettuati anche oggi e domani in altre zone della città, soprattutto in quelle in cui si concentra la movida siracusana, al fine di garantire un sicuro fine settimana a tutti i cittadini e soprattutto ai più giovani ai quali si raccomanda, ancora una volta, di tenere comportamenti corretti alla guida, soprattutto per quanto riguarda l’uso del casco.

Inoltre, nel pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di Lentini e del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale di Catania hanno effettuato un servizio di controllo del territorio in territorio lentinese.

Sono state identificate 70 persone e controllati 35 veicoli.

Anche in provincia sono stati predisposti servizi di controllo del territorio per garantire un fine settimana sicuro.