Siracusa, provoca un incidente autonomo e abbatte un palo: bloccato

Nella mattinata di ieri, gli agenti delle Volanti sono prontamente intervenuti in ausilio della Polizia Municipale in via Columba dove un Suv si era schiantato su un palo dell’illuminazione pubblica danneggiandolo e provocando rallentamenti alla circolazione e pericolo per gli utenti della strada per la sua condotta di guida prima dello schianto.

Il conducente, un uomo di 39 anni già noto alle forze dell’ordine, in evidente stato di alterazione psico-fisica, è stato sanzionato dalla Polizia Municipale per infrazioni al codice della Strada e segnalato alla competente Autorità Amministrativa perché trovato in possesso di 50 grammi di cocaina.

Infine, l’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.