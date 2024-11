Modica, troppi pregiudicati clienti di quel locale: la Polizia chiude un bar

Il Commissariato di Polizia di Modica ha dato esecuzione al provvedimento emanato dal Questore volto alla chiusura per quindici giorni di un bar di Modica ai sensi dell’art. 100 del testo unico di pubblica sicurezza.

Il provvedimento amministrativo prevede altresì l’apposizione dei sigilli e la sospensione temporanea della licenza di somministrazione di cibi e bevande per il tempo indicato.

Nello specifico, gli agenti della Polizia di Stato di Modica hanno accertato che il locale era diventato il ritrovo di un elevato numero di soggetti che vantano precedenti di polizia e giudiziari per reati contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico ed in materia di stupefacenti.

I controlli si inseriscono nel quadro di un più ampio monitoraggio delle attività ristorative e ricreative già in essere nei territori di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo che proseguirà nei prossimi mesi, al fine di garantire un sereno ed ordinato svolgimento delle medesime attività nel giusto contemperamento con gli interessi di altre categorie quali i residenti e gli esercenti di altri settori commerciali.