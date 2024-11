Airc, in piazza a Palermo i cioccolatini della ricerca

L'Airc, la Fondazione italiana perla ricerca sul cancro, torna nelle piazze in Italia e a Palermo, stamattina, dalle 9 alle 19.30, con i cioccolatini della ricerca, che sono l'occasione per raccontare un anno di risultati, presentare le prossime sfide per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro, e sostenere circa 6.000 ricercatrici e ricercatori al lavoro in oltre 100 istituzioni in tutto il paese. A Palermo l'appuntamento è in piazza Crispi (

piazza Croci), dalle 9 alle 13.30, in piazza Unità d'Italia, dalle 8.30 alle 13.30, in viale Strasburgo davanti l'Oviesse, dalle 9.30 alle 13.30, in via Magliocco angolo con via RuggeroSettimo, dalle 8.30 alle 19.30. Le volontarie e i volontari di Airc distribuiranno le confezioni da 200 grammi di cioccolato fondente Venchi, a fronte di una donazione minima di 15 euro. L'incidenza dei casi di cancro è in crescita. Secondo dati forniti dalla stessa Airc, lo scorso anno in Italia ci sono state circa 395.000 nuove diagnosi di tumore (208.000 negli uomini e 187.000 nelle donne), più di mille al giorno. Negli ultimi tre anni si è registrato un incremento di oltre 18.000 casi.