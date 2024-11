Giornata della Trasparenza all'Asp di Catania

In occasione della Giornata della Trasparenza 2024, l’Asp di Catania organizza, per lunedì 11 e martedì 12 novembre, presso la Sala Convegni del Presidio Ospedaliero “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale, una due giorni di studio sul tema “Promuovere la trasparenza e l’integrità nella gestione dei progetti Pnrr”.

L’appuntamento formativo si aprirà, lunedì 11 novembre, a partire dalle ore 8.45, con i saluti del direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, del direttore sanitario, Giuseppe Angelo Reina, e del direttore amministrativo, Tamara Civello.

Introdurrà, successivamente, i lavori Giorgio Battaglia, direttore del Dipartimento di Medicina dell’Asp di Catania e referente aziendale Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Obiettivo dell’appuntamento formativo è di approfondire le misure per garantire la governance, la trasparenza e la prevenzione della corruzione nei progetti finanziati con i fondi del Pnrr.

Su questi argomenti, in programma gli interventi di: Consuelo Del Balzo, consigliere Anac; Sara Girardi, direttore amministrativo dell’Apss di Trento; Elisa D’Alterio, ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università di Catania; tenente colonnello Emilia Altomonte, comandante del Nucleo di Polizia Economica-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catania; Alberto Pirni, associato di Etica pubblica presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; Lorenzo Segato, direttore di RE-ACT; Pina Morina, direttore dell’UOC Servizio Legale dell’Asp di Catania e responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L’incontro sarà moderato da Nicola Capello, direttore operativo RE-ACT.

L’attività è organizzata dall’UOC Coordinamento Staff, diretta da Daniela Castronovo, attraverso l’UOS Formazione permanente, dirigente Giuseppe Castro. Il Comitato scientifico dell’evento è composto da Pina Morina e da Giuseppe Bongiovanni, collaboratore professionale avvocato presso l’UOC Servizio Legale.

La Giornata della Trasparenza si conferma come un momento per rinnovare il patto di fiducia con la comunità, offrendo ai cittadini strumenti per comprendere e apprezzare i servizi pubblici. Come anticipato il focus di quest’anno si concentra sul Pnrr. Grazie a ingenti fondi europei il Piano di ripresa e resilienza è il motore della trasformazione e della modernizzazione dei Servizi sanitari.

Sono numerosi i progetti avviati dall’Asp di Catania, legati al DM 77, grazie ai quali si stanno riorganizzando i Servizi sanitari regionali: dalle COT (Centrali Operative Territoriali), alle CdC (Case della Comunità) e agli OdC (Ospedali di Comunità) che disegneranno la nuova rete dell’assistenza sanitaria, sempre più vicina ai cittadini e facilmente accessibile; ma anche i progetti di innovazione tecnologica, come la telemedicina e la tele-assistenza, sempre più al centro del nuovo modello di assistenza territoriale di prossimità.