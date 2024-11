Lescano mette il Trapani al riparo: è suo il gol partita contro la Cavese

Il Trapani è tornato al successo dopo due turni di vacche magre. I granata contro la Cavese hanno superato gli avversari per il rotto della cuffia, realizzando il gol partita al 91' con Lescano. L'argentino è bravo ad insaccare in porta il cross dalla destra di Spini.

Non è stata una partita facile anche per la pressione psicologica dei granata che alla fine del primo tempo sono stati fischiati al 'Provinciale'. Mancando di lucidità, il Trapani, però ha tentato di scardinare il bunker della Cavase. Soltanto nel finale per gli uomini di Aronica è stata la fine di un incubo.