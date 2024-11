Pallanuoto, a Siracusa sconfitta senza attenuanti per l'Ortigia: stravince Savona

Ko casalingo netto e senza attenuanti, con un sussulto finale nel quarto tempo, quando però il risultato era già in ghiaccio per il Savona.

Quarta sconfitta (14-6 il finale) in campionato per l'Ortigia che, nonostante assenze e giocatori in non perfette condizioni, offre una prestazione al di sotto delle attese, troppo timida in difesa e anche poco fortunata in avanti: il portiere avversario ha neutralizzato due rigori nel primo tempo.

Match subito in discesa per il Savona, che chiude il primo quarto sul 3-0 per poi dilagare nella seconda frazione, con un 5-0 di parziale che toglie ogni residuo dubbio sull'esito.

Il divario cresce anche nel terzo tempo. Nel quarto invece, con il destino della partita ormai deciso, i biancoverdi reagiscono con orgoglio, difendendo meglio e sbloccando il gioco in attacco, con cinque gol ben costruiti, ma conta poco. I biancoverdi aspettano tempi migliori, cercando di recuperare condizione e infortunati, in vista della decisiva gara di giovedì prossimo contro il Vouliagmeni in Euro Cup.

"Noi, in questa fase - commenta il coach Stefano Piccardo - non riusciamo a giocare queste gare così fisiche, se non abbiamo il roster al completo. Io sono il responsabile, ma questa è la fotografia del momento di difficoltà che stiamo vivendo".

"Al di là delle condizioni non ottimali di alcuni di noi - aggiunge il capitano Christian Napolitano - il Savona è nettamente più forte, è una formazione attrezzata in ogni reparto e potrà davvero togliersi delle soddisfazioni quest'anno. Non sono preoccupato, piano piano l'Ortigia verrà fuori. Per ora dobbiamo ingoiare il boccone amaro e pensare solo a lavorare".