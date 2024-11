Calcio.Il Modica ospita il Palazzolo, Ferrara: serve umiltà

Dopo la doppia sfida di coppa, Modica Calcio e Sport Club Palazzolo tornano a sfidarsi, questa volta per la nona giornata di campionato di Eccellenza nel Girone B. I rossoblu continuano la loro corsa al vertice, a un solo punto di distacco dalla capolista Milazzo, mentre gli ospiti vanno alla ricerca di punti per raggiungere al più presto la quota salvezza e proseguire un campionato esaltante come quello che si presenta in questa stagione. Mister Ferrara chiede ai suoi la solita abnegazione e la giusta dose di agonismo, per poi far valere la tecnica e il fattore campo con i tifosi come dodicesimo. "Abbiamo la rosa quasi al completo - dice mister Ferrara - aspetto ancora di sapere per bene le condizioni di Francofonte mentre Aldair è in netta ripresa".

I convocati del Modica per Domenica 10 Novembre alle ore 14:30, Stadio Vincenzo Barone di Modica:

Portieri: La Licata, Pontet.

Difensori: Cacciola, Mallia, Messina, Mollica, Rallo, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Aldair Neto, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Maimone, Palmisano.

Attaccanti: Arquin, Belluso, Cappello, Idoyaga, Success, Susino, Vitelli.