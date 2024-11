Pasticceria in fiamme a Sapri: laboratorio distrutto

Un incendio ha provocato ingenti danni ad una pasticceria di Sapri, in provincia di Salerno. Il rogo è scoppiato nella tarda serata di ieri in via Kennedy, nel centro cittadino della nota località turistica del Golfo di Policastro. A dare l'allarme sono state alcune persone presenti nelle vicinanze che hanno avvertito un forte boato. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino che hanno provveduto a spegnere l'incendio ed evitato che le fiamme coinvolgessero anche alcune abitazioni limitrofe. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Sapri. A causare il rogo potrebbe essere stato un corto circuito elettrico all'interno del laboratorio della pasticceria andato completamente distrutto.