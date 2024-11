Il questore di Napoli: troppo facile procurarsi una pistola, da soli non possiamo farcela

''Tutto è migliorabile e lavoreremo con la prefettura su come rendere più efficaci prevenzione e repressione anche se su questo punto vorrei non sfuggisse la capacità di risposta delle forze dell'ordine: gran parte dei delitti compiuti sono stati risolti rapidamente, segno che la conoscenza del territorio è profonda da parte degli investigatori. Ma da soli non possiamo farcela, occorre una azione multidisciplinare''. Lo ha detto il questore di Napoli Maurizio Agricola dopo l'omicidio di Arcangelo Correra, 18 anni, morto ieri mattina dopo essere stato colpito da un proiettile alla testa a Napoli. ''Noi non ci tiriamo indietro, ma senza un'azione sinergica che veda in campo anche scuola, famiglia e istituzioni tutte, non ce la si fa - ha aggiunto - C'è un problema sociale e dobbiamo affrontarlo insieme. Occorre seminare la cultura della legalità tra i bambini, lavorare nel sociale e affermare anche il valore dello sport che è un volano di inclusione. Io penso che dove c'è il bello, questo diventa sempre più attrattivo del male''. ''Purtroppo - ha sottolineato il questore di Napoli - è facile trovare armi anche nel dark web, come ha spiegato di recente il procuratore, Nicola Gratteri''. ''Se si gira armati, se si spara per un nonnulla, è evidente che è radicata una mentalità camorristica e una metodologia di azione criminale camorristica'', ha poi chiarito. E' un fatto che ''mi preoccupa, come l'abbassamento dell'età di chi compie atti criminali'', ha proseguito. ''Capisco che la percezione di insicurezza, davanti a tutto questo, non possa che aumentare e che si crei allarme, ma noi ci siamo. Il territorio è presidiato - ha concluso - Ci dividiamo la città e la provincia con i carabinieri in un piano coordinato e integrato. C'è massima interazione tra le forze dell'ordine. Ma se certe dinamiche si moltiplicano diventa concretamente molto difficile intercettarle tutte. D'altronde non possiamo mettere un agente ogni metro quadro di città, non è possibile''.