Aperto a Canicattini Bagni Anno accademico di Unitre

Inaugurato venerdì pomeriggio 8 novembre 2024 a Palazzo Messina Carpinteri, sede della Biblioteca comunale, il 16° anno accademico di UNITRE Canicattini Bagni, l’Università della Terza Età – Università delle Tre Età, promossa dall’Amministrazione comunale e diretta dal Prof. Giuseppe Di Mari, con la collaborazione del Centro Studi S. Tommaso d’Aquino di Siracusa e l’impegno professionale e solidale di tanti docenti ed esperti che mettono volontariamente a disposizione le proprie competenze e i propri saperi.

A dare il via alle attività dell’importante istituzione formativa e di socializzazione che vede protagoniste persone di qualunque età motivate dallo stare insieme per apprendere, ampliare le proprie conoscenze ed utilizzare un pò del loro tempo libero nell’essere creativi e confrontarsi sui grandi temi del nostro tempo, sono stati il Sindaco Paolo Amenta, a cui va attribuita la scelta e la decisione di dare vita anni addietro al percorso di UNITRE, il Vice Sindaco e Assessore alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali, Marilena Miceli, e il Direttore dell’Università delle Tre Età canicattinese, Prof. Giuseppe Di Mari.

Con loro il Medico Cardiologo Biagio Armaro, insignito nel corso della serata del titolo di “Principe della Cultura Medica”, a cui quest’anno è stata affidata la tradizione lectio magistralis sui rischi delle malattie cardiovascolari, dall’ipertensione arteriosa alle coronaropatie, dalle vasculopatie periferiche alle aritmie, solo per citarne alcune, e i grandi passi in avanti fatti dalla ricerca e dalla tecnologia applicata alla medicina, che oggi consente di intervenire anche nelle fasce di età un tempo escluse e più avanzate, in considerazione anche dell’allungamento della prospettiva di vita, e sull’importanza della cura e, soprattutto, della prevenzione.