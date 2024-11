L'Etna torna a farsi sentire: pioggia di cenere lavica a Milo e Torre Archirafi

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle 11.45 è stata segnalata una caduta di cenere a Milo e Torre Archirafi, paesi etnei. "Al momento la visione dell'edificio vulcanico attraverso la rete di telecamere di sorveglianza è totalmente occlusa a causa della copertura nuvolosa. - si legge nella nota- Dopo aver raggiunto il massimo valore di ampiezza alle 11 il tremore vulcanico ha iniziato a diminuire. Le localizzazioni medie permangono in corrispondenza del cratere Bocca Nuova ad una quota di circa 3000 metri".

"Anche il tremore infrasonico - spiegano - ha raggiunto il massimo alle 11 per poi diminuire nettamente". I voli da e per l'aeroporto di Catania al momento sono regolari.