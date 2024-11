Il Siracusa non convince in trasferta: a Favara si accontenta del pari (1 - 1)

Il Siracusa pareggia ancora fuori casa ed è costretto a inseguire il gol dello svantaggio sul campo del Castrum Favara. Nessuno in casa azzurra prende decisioni per dare uno scossone all'ambiente. Non basta al Siracusa vincere in casa a suon di gol, perchè i punti conquistati in trasferta valgono il doppio. Così i padroni di casa rischiano di diventare 'marziani' contro un Siracusa mal predisposto in campo e per nulla padrone del campo durante l'arco della gara. I padroni di casa passano alla mezz'ora. C'è un fallo di Suhs su Vaccaro, sugli sviluppi di calcio d'angolo: per il direttore di gara è calcio di rigore. Dagli undici metri parte Baglione che spiazza agevolmente Lumia. Il primo tempo va in archivio con i padroni di casa meritatamente in vantaggio.

Nella ripresa il Siracusa alza il baricentro, provando ad intensificare il ritmo della propria manovra. Al 52' Candiano approfitta di una palla vagante, terminata sul palo dopo il colpo di testa di Maggio, per trovare la rete dell'1-1. La pioggia si abbatte su Favara con grande intensità e ciò condiziona pesantemente il match: le giocate diventano, inevitabilmente, meno brillanti. Nel finale le due squadre combattono e al triplice fischio si dividono la posta in palio.

11^ GIORNATA - 10/1

Acireale - Vibonese rinviata

Castrumfavara - Siracusa 1-1

Enna - Paterno' 0-0

Licata - Akragas 1-1

Nuova Igea Virtus - Locri 1-0

Ragusa - Pompei 0-0

Reggina - Sambiase 1-1

Scafatese - Sancataldese 3-0

S. Agata - Nissa 3-1

PROSSIMO TURNO - 12^ GIORNATA - 17/1

Akragas - Enna

Locri - Scafatese

Nissa - Ragusa

Paterno' - Acireale

Pompei - Nuova Igea Virtus

Sambiase - S. Agata

Sancataldese - Castrumfavara

Siracusa - Licata

Vibonese - Reggina