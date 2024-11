Il Messina torna a vincere dopo due mesi di astinenza: il Giugliano va ko

Il Messina torna a vincere dopo un'astinenza durata due mesi. I biancoscudati hanno battuto 1 a 0 il Giugliano dei tanti ex allo stadio "Franco Scoglio", ritrovando, così, il successo che mancava dal lontano 7 settembre. Inizio propositivo dei giallorossi. I pericolosi tentativi di Pedicillo e Re peccano della necessaria precisione. Al 15’ il tiro ad incrociare di Petrungaro termina di poco a lato. La risposta dei campani si materializza nell’assist di Giorgione per Padula, che calcia alto da favorevole posizione. Sul ribaltamento di fronte, la staffilata di Pedicillo non centra il bersaglio. Messina in vantaggio al 35’, quando Scarvilli atterra in area Petrungaro, l’arbitro assegna il rigore, trasformato dallo stesso Petrungaro. Vantaggio dei peloritani più che meritato all’intervallo.

Mister Giacomo Modica non opera cambi. In avvio di ripresa, il neo entrato Njambe fallisce una ghiotta occasione, tirando sul fondo proprio davanti al portiere. Petrungaro continua a mettere in crisi la retroguardia avversaria. Poche emozioni in questa fase del match, se si esclude un'ottima chiusura aerea di Marino. Nel finale, sfiorano il raddoppio Cominetti, la cui battuta da fuori viene intercettata in tuffo da Russo, e Mamona, anticipato sul più bello, ma il risultato non cambia più.