Il Catania si sveglia troppo tardi ed a Crotone incassa 3 gol e perde

Il Catania è in crisi, adesso il dato è certo. I rossazzurri perdono 3-2 a Crotone e allungano a 5 la serie di gare senza vittorie. Nonostante un finale al cardiopalma, gli etnei non riescono a portare casa punti dalla trasferta in Calabria. Il primo tempo è a senso unico, con i rossoblu a segno per ben tre volte con Silva, Gomez e Giron, con la complicità della difesa e in particolare di Adamonis, i cui errori pesano tantissimo. Squadra completamente assente dal campo, passiva. Nel secondo tempo Stoppa e un autogol per riaprire i giochi, ma l'impresa di recuperare il risultato non viene completata nel tentativo di assedio finale. Momento delicatissimo, così non si va da nessuna parte.

