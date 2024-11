Il colonnello Panebianco nuovo capo della Dia a Palermo

Il Colonnello dell'Arma dei Carabinieri Onofrio Panebianco è il nuovo Capo Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Palermo, subentrando al Colonnello Alessandro Mucci, trasferito a Caltanissetta con l'incarico di Comandante Provinciale dell'Arma del capoluogo nisseno. "Giunto alla guida del Centro Operativo di Palermo nel maggio 2022, il Colonnello Mucci ha riscosso ampi apprezzamenti presso le Autorità istituzionali locali, ottenendo importanti risultati nell'azione di contrasto alle organizzazioni mafiose operanti nel territorio nazionale", si legge in una nota. Il Colonnello Panebianco, 47enne, di origini pugliesi, è laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna e proviene dai ranghi del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri.