Salasso di Natale per i biglietti aerei: più di 600 euro per arrivare a Palermo

"Riabbracciare i propri cari a Natale per i siciliani che studiano o lavorano al Nord continua a somigliare a un salasso, malgrado gli oltre 40 milioni di euro messi in campo dalla Regione per gli sconti ai residenti in Sicilia. Costa un minimo di 400 euro a persona volare dagli aeroporti settentrionali a quelli siciliani nel periodo delle feste con picchi di 500 euro da Torino e Bologna verso Palermo e punte che superano i 600 euro". Prezzi che - scrive La Repubblica - per una famiglia di quattro persone significano impegnare più di un mese di stipendio, come dimostrano le simulazioni di Federconsumatori Sicilia che ipotizzano la partenza sabato 21 dicembre e il ritorno domenica 5 gennaio e la scelta della tariffa base. Per un Bergamo-Palermo con Ryanair il costo totale minimo è di 1.565 euro (391,35 euro a viaggiatore), ma solo se per il ritorno si sceglie la partenza alle 5,45 del mattino. Prezzo quasi identico se si vola su Trapani 1.568 euro ( 392 euro a persona). "Davanti a queste cifre - si legge - il presidente della Regione, Renato Schifani rilancia la sua campagna di sconti del 25% su ogni biglietto che, però, è riservato soltanto ai residenti in Sicilia e dunque esclude studenti fuorisede e lavoratori emigrati al Nord che hanno voluto o dovuto cambiare la propria residenza".