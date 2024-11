Tenta di assaltare una banca a Palermo, la polizia lo arresta in flagranza

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla polizia di Palermo per una tentata rapina in banca. L'uomo, a volto scoperto, è entrato all'interno dell'istituto di credito e, lasciando intendere di essere armato, ha lanciato una borsa sul bancone della cassa intimando al cassiere di riempirla di denaro contante. Ad accorgersi della rapina, una pattuglia del Commissariato Zisa Borgonuovo che passava nelle adiacenze della banca. Gli agenti sono così entrati nell'istituto e hanno arrestato l'uomo per tentata rapina.