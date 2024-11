Il Csm designa all'unanimità Maria Teresa Maligno a procuratore di Sciacca

L'attuale magistrato della procura generale di Palermo Maria Teresa Maligno sara' il nuovo procuratore della Repubblica di Sciacca. La quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura l'ha proposta all'unanimita' dopo la scadenza del mandato di Roberta Buzzolani che fara' il percorso inverso. Maligno, 56 anni, agrigentina di nascita, e' stata per molti anni alla Dda di Palermo e, dal 2019, e' sostituto procuratore generale della Corte di Appello di Palermo. Era in corsa insieme ad altri tre magistrati: Sergio Demontis, Gianluca De Leo ed Emanuela Costa. Demontis, 58 anni, originario di Sassari, e' procuratore aggiunto di Palermo e si e' occupato di reati contro pubblica amministrazione, mafia e terrorismo. De Leo, 47 anni, messinese di origine, e' sostituto procuratore a Palermo nella Dda. In passato ha lavorato alla Procura di Termini Imerese. Costa, 49 anni, e' originaria di Catanzaro e ha lavorato per anni alla Procura di Lametia Terme.