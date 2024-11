Dai quiz ai giochi di carte: 10 passatempi rivoluzionati dalla tecnologia

In questi ultimi anni la tecnologia ha portato radicali cambiamenti in ogni settore e tra questi non è esente quello dei giochi e i passatempi più comuni. Questi ultimi sono infatti passati anch’essi dalla carta e dall’utilizzo materiale al digitale, in modo che tutti quanti ne potessero fruire ovunque e in qualsiasi istante. Stiamo parlando di ogni tipo di gioco, da quelli di strategia a quelli di parole, giochi con le carte e giochi da tavolo, che una volta si svolgevano a casa in compagnia, mentre oggi vengono fatti online con giocatori provenienti da tutto il mondo grazie al collegamente della rete. Andiamo allora a vedere nel dettaglio quali sono questi passatempi e come stati rivoluzionati dalla tecnologia.

Quiz e giochi di parole

Fra i giochi più apprezzati da sempre ci sono sicuramente i quiz, così come anche i trivial, che permettono di mettersi alla prova sfoggiando la propria cultura generale e conoscenza dei singoli argomenti. Quelli che una volta erano quiz in giochi da tavolo che si giocavano nelle serate tra amici, oggi sono presenti in tantissime versioni digitali e su app, come ad esempio QuizDuello o Kahoot.

Si sono adattati ai formati digitali persino i cruciverba, ovvero le parole crociate. Questi giochi si trovano nei giornali appositi come la Settimana enigmistica e sono stati sempre un ottimo modo per passare le ore vuote, ma oggi li troviamo disponibili anche in app come CodyCross e simili, con sfide quotidiane e occasioni per gareggiare con altri utenti. La stessa cosa vale per le parole intrecciate, come il gioco Scarabeo, che ha spopolato anche online con Ruzzle.

Giochi di carte e giochi da tavolo

Uno dei passatempi più gettonati è sempre stato quello dei giochi di carte, che online sono rinati in una nuova veste, sin dai primi solitari per giocare al pc, fino alle ultime app. Dalla scopa alla briscola, dalla scala 40 al burraco, ormai tutti i tradizionali giochi di carte vivono una nuova era nelle piattaforme di gioco online. E questo riguarda sia i giochi tradizionali italiani con i mazzi regionali che quelli classici mainstream con i mazzi francesi: il gioco del poker in formato digitale ad esempio viene offerto nelle sue diverse varianti. La stessa cosa vale per il Blackjack.

La medesima trasformazione al digitale è stata possibile anche per tantissimi giochi da tavolo, dai più ai meno famosi. Sono molto numerose le piattaforme online e le applicazioni che consentono di giocare a giochi storici come Monopoly o Risiko, ma anche Cluedo o ad esempio Taboo, dove con tanti siti che forniscono le parole e consentono di giocare anche in mancanza delle carte apposite.

Non dimentichiamo poi due giochi di strategia storici come la dama e gli scacchi, degli intramontabili passatempi che hanno raggiunto un nuovo pubblico grazie alle famose piattaforme come Chess, di cui talvolta si parla anche per le celebri sfide passate alla storia . Su questi giochi online è possibile sia sfidare i vari utenti online, che mettersi alla prova e migliorare sfidando il computer a vari livelli di difficoltà.

Rompicapo e simulazioni

Tra i passatempi più gettonati che hanno avuto una nuova vita online con la trasformazione in digitale annoveriamo anche rompicapo e puzzle. Questi giochi tradizionali ora sono disponibili attraverso grafiche moderne, livelli interattivi e obiettivi che stimolano l’esperienza di gioco. Ci riferiamo ad esempio ad app come Candy Crush o Monument Valley. I giochi di simulazione hanno avuto uno sviluppo decisamente importante con giochi come SimCity e FarmVille, che inizialmente erano riservati ai pc e poi hanno preso il sopravvento anche da mobile con la possibilità di gestire le proprie città e svolgere task giornaliere. La stessa cosa accade con i giochi di ruolo.

La tecnologia ha rivoluzionato dunque questi storici passatempi casalinghi e gli ha dato anche nuova linfa grazie a una nuova esperienza di gioco. Le grafiche avanzate e la possibilità di interagire online con altri utenti rendono ogni gioco più coinvolgente e, soprattutto, accessibile a un pubblico sempre più ampio.