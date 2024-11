La polizia di Stato incontra cittadini e studenti di Giarre: esserci sempre

Un’intera mattinata dedicata alla diffusione dei valori della legalità e alla conoscenza dei servizi svolti, quotidianamente, dalla Polizia di Stato.

Ha suscitato particolare interesse l’iniziativa promossa, sabato scorso, in piazza Duomo a Giarre dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale d’intesa con l’Amministrazione Comunale.

L’attività s’incardina nelle molteplici azioni di sensibilizzazione programmate dalla Questura di Catania per divulgare concetti di legalità e assicurare la vicinanza concreta delle Istituzioni ai cittadini, a cominciare dai più giovani, all’insegna del motto della Polizia di Stato “Esserci sempre”.

Oltre agli agenti del Commissariato di Acireale hanno preso parte all’iniziativa i poliziotti delle Unità Cinofile e della Squadra a Cavallo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania e della Polizia Scientifica.

Sono stati i cani antidroga e i cavalli a destare particolare curiosità soprattutto tra i più piccoli, mentre gli alunni dell’Istituto Tecnico Industriale e del Liceo Artistico di Giarre sono stati coinvolti, in modo divertente, nella ricostruzione di una scena del crimine con la Polizia Scientifica che ha illustrato le modalità per rilevare le impronte digitale e la procedura di fotosegnalamento.

Gli agenti del Commissariato di Acireale si sono soffermati anche sul tema dei reati da “codice rosso”, evidenziando i sintomi più evidenti di un rapporto sentimentale malato, distribuendo la brochure relativa alla campagna permanente della Polizia di Stato “Questo non è amore”, in modo da approfondire il tema della violenza di genere e conoscere i rimedi e gli strumenti a tutela delle vittime.

All’iniziativa ha preso parte anche il Questore di Catania che si è interfacciato direttamente con i ragazzi, rispondendo alle tante domande poste dagli studenti con entusiasmo e curiosità.

Ai cittadini presenti in piazza sono stati forniti suggerimenti per prevenire azioni illegali e i consigli pratici per difendersi da truffatori e malintenzionati.

L’Amministrazione comunale ha rivolto un plauso alle poliziotte e ai poliziotti per il lavoro quotidianamente svolto in favore della cittadinanza e, per l’occasione, sono state realizzate alcune targhe ricordo donate al Questore di Catania e al Dirigente del Commissariato di Acireale, Primo Dirigente Tito Cicero.

Le attività di prossimità della Questura di Catania proseguiranno nelle prossime settimane in altri centri dei Commissariati distaccati di Acireale, Adrano e Caltagirone.