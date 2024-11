Acate, cerimonia per ricordare le vittime dell'attentato di Nassirya

Acate si ricorda delle vittime di Nassirya nella Giornata della Memoria per i Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Nel ventunesimo anniversario della strage, martedì 12 novembre, alle ore 17, in via Galilei, proprio di fronte alla stazione dei carabinieri, si terra una cerimonia per ricordare il sacrificio dei nostri connazionali. L’iniziativa è stata voluta dal circolo di Fratelli d’Italia, con in testa il vice sindaco Gianfranco Ciriacono e il consigliere Simone Caruso.

Il grave attentato terroristico alla base MSU (Multinational Specialized Unit) provocò 28 morti di cui 19 italiani (carabinieri, militari e civili) e 9 iracheni. Nell'attentato rimasero feriti altri 20 italiani: 15 carabinieri, quattro soldati e un civile. Il tempo non ha cancellato la memoria di questi nostri figli caduti nell'adempimento del loro dovere e per assicurare la convivenza pacifica dei popoli.