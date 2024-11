Maltempo, allerta meteo rossa nella fascia ionica tra Catania e Messina

Un'allerta rossa per condizioni meteo avverse è stata emessa per domani dal dipartimento regionale della Protezione civile e interessa la costa ionica dell'isola, tra Messina e Catania.

Nel resto dell'isola l'allerta è arancione, a eccezione della costa Tirrenica tra Messina e Palermo, con allerta gialla.

Per domani si prevede "il persistere di precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, meridionali e ionici, con apporti al suolo da moderati a puntualmente elevati, fino a molto elevati sul versante ionico nord-orientale dell'Isola, dove i fenomeni assumeranno carattere di maggiore persistenza; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati".