Comune di Marsala cerca soci privati per nuovo cimitero

Il Comune di Marsala ha pubblicato un avviso nel tentativo di trovare partner privati per completare e gestire il nuovo cimitero di contrada Cutusio, la cui struttura è stata realizzata alla fine degli anni '90, con quattro miliardi di lire, su un'area di circa 15 ettari, senza mai, però, entrare in funzione.

E per questo ripetutamente presa d'assalto da ladri e vandali.

Quattro mesi fa l'amministrazione comunale ha approvato le "linee di indirizzo per un investimento imprenditoriale utile a rendere funzionale l'opera", annunciando per il 2025 l'avvio dei lavori.

Adesso, con la pubblicazione dell'avviso, si tenta il "project financing", con cui realizzare i nuovi loculi cimiteriali, gli spazi per inumazioni e le aree da concedere per l'edificazione di cappelle gentilizie. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il prossimo 13 gennaio. "E' un'incompiuta che pesa sul bilancio comunale - dichiara il sindaco Massimo Grillo - e per la quale ho disposto di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici privati che intendono completare e gestire il Cimitero di contrada Cutusio. Insomma, una forma di cooperazione tra pubblico e privato, con l'obiettivo di attrarre investimenti che possa recuperare e valorizzare un'opera pubblica soggetta ad atti vandalici da oltre 25 anni".