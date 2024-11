Meloni vede i sindacati e rilancia sui tagli Irpef, Cgil e Uil confermano lo sciopero

È durato oltre cinque ore l'incontro fra il governo e i sindacati sulla legge di bilancio, presieduto dalla premier Giorgia Meloni.

Alla fine Cgil e Uil confermano lo sciopero generale, hanno detto i segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, al termine dell'incontro. Intanto si apprende che sono circa 4.500 gli emendamenti depositati in Commissione Bilancio della Camera. Di questi oltre 3mila sarebbero stati presentati dai gruppi di opposizione. Con un emendamento alla manovra firmato da tutti i leader, le opposizioni chiedono più fondi per il finanziamento del Sistema sanitario nazionale con 6.802 milioni di euro per l'anno 2025, 10.578 milioni per il 2026, 11.280 milioni, 12.163, 13.225, 14.398 milioni per gli anni successivi fino al 2030 con risorse prese dai sussidi ambientalmente dannosi.