Belvedere di Siracusa, presentato il nuovo libro del giornalista Salvatore Di Salvo

“La comunicazione cristiana nei social” (edizione Apalós), il nuovo lavoro del giornalista Salvatore Di Salvo che è stato presentato nei Comuni della provincia di Siracusa ma anche a Torino, al Salone internazionale del libro. Tra le varie città da Sud a Nord, anche Belvedere, la frazione di Siracusa, dove l'opera del giornalista è stata presentata dalle giornaliste Paola Altomonte, vice presidente dell’Ucsi Siracusa e Laura Valvo, caposervizio del quotidiano “La Sicilia”, nella chiesa chiesa Santissima Maria del Paradiso, (San Sebastiano), rettoria della parrocchia S. Maria della Consolazione, in una serata moderata da Angelo Di Tommaso, segretario Ucsi Siracusa e Tesoriere dell’Ucsi Sicilia. La serata è stata aperta con i saluti di mons. Salvatore Caramagno, parroco della chiesa Santa Maria della Consolazione e di Alberto Lo Passo, presidente provinciale dell’Ucsi Siracusa.

“Il libro – ha commentato il giornalista Salvatore Di Salvo - è una riflessione che ci riporta alle parole di papa Francesco pronunciate nel 2014 durante la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. In quell’occasione il Santo Padre esortava quanti si occupavano a vario titolo di comunicazione a creare una rete digitale di umanità. Non una rete di fili ma di persone.