Pallamano, lo Scicli Social Club battuto in casa dal Girgenti

Lo Scicli Social Club ha perso l’imbattibilità casalina al cospetto di un Girgenti cinico, reattivo e messo bene in campo. Il Girgenti ha vinto il confronto con i “verdi” locali e rimane a punteggio pieno dopo quattro giornate. II padroni di casa hanno avuto un approccio alla gara sbagliato, concedendo troppi spazi agli avversari, apparendo in difficoltà nella costruzione del gioco. Tante cose da rivedere e correggere nella squadra locale. Al fischio finale il coach Marino ha affermato: “Prendo atto del passo falso e faccio i complimenti al Girgenti per quello che ha dimostrato. Adesso dobbiamo concentrarci alla gara di domenica prossima ancora in casa con il Cus Palermo”

Tabellino

SCICLI SOCIAL CLUB – GIRGENTI 33-39 (pt 13-21).

SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti G., Marino (4), Ballaera (1), Delitala (4), Ficili (5), Carbone (9), Causarano, Ciavorella (8), Drago, Iacono, Martino (1), Costa (1), Occhipinti A. Allenatore: Giovanni Marino.

GIRGENTI: Randisi, Kovacsevics (8), Saitta (6), Romero (5), Gelo (9), Cascio (1), Scibetta (5), Vinti, Alfano (1), Vaiana (4), Pace. Allenatore: Lillo Gelo.

ARBITRI: Manuele e Manzella