Modica Rossonera, si inaugura giovedì 14 il "Milan Club": ci sarà Carlo Pellegatti

Si inaugura giovedì 14 il Milan Club “Modica Rossonera”: alle 18 aprirà ufficialmente le porte della sede di via Cornelia (locali attigui sede INPS) a simpatizzanti e soci e lo farò con due nomi di prestigio. A tagliare il nastro, oltre al Sindaco Maria Monisteri, saranno infatti Carlo Pellegatti storico giornalista sportivo del Milan e Peppe Di Stefano, giornalista ed inviato per il Milan di Sky.

Ultimata l’inaugurazione ci si sposterà presso la sala congressi dell’Hotel Torre Del Sud, dove ci sarà la presentazione del libro “C’è solo un presidente. Silvio Berlusconi, ritratto di un sognatore”. Sarà entusiasmante apprendere, da chi come Pellegatti e Di Stefano il Milan l’hanno vissuto e lo vivono in prima persona, aneddoti e curiosità legate ad uno dei presidenti più vincenti della storia del calcio mondiale. Nel corso della presentazione, sarà possibile acquistare il libro ( si consiglia la prenotazione) ed ultimata la stessa, gli autori si fermeranno per il firmacopie che continuerà durante la cena , momento conclusivo della giornata e che sarà ulteriore occasione per uno scatto ed una firma da conservare tra i ricordi più belli di ogni tifoso rossonero.

Visti i posti limitati e le numerosissime adesioni già ricevute, è preferibile contattare Sebastiano Chiarenza (393 01 61 254) ed Andrea Cassibba (366 37 22 017) per tutte le delucidazioni legate alla prenotazione ed alle modalità di partecipazione all’evento che per ovvie necessità organizzative e precise richieste dell’hotel, non possono consentire l’ingresso libero.