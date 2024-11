Modica, il Comune sull'orlo del dissesto: le critiche del PD cittadino alla sindaca

Il PD di Modica critica il sindaco, Maria Monisteri, per le dichiarazioni in relazione al rischio di dissesto che incombe sul Comune. Secondo il PD, la parola "dissesto", in una intervista televisiva, sarebbe stata pronunciata dalla sindaca con un tono nuovo, compiaciuto, ammorbidito.

"Ma noi - afferma il PD cittadino in una nota del segretario, Salvatore Poidomani (nella foto) - siamo preoccupati. Per i lavoratori, per le imprese e le cooperative e per tutti i creditori dell’Ente, a cui la parola dissesto suona aspra, nauseante, evoca il significato di perdita di qualcosa. Perché fa sfumare la possibilità di riscuotere il credito presto e per intero, e la voglia di reinvestire, perché fa perdere la sicurezza nel mantenimento del posto di lavoro, fa vacillare la serenità familiare. Siamo preoccupati, come tutti i cittadini, perché rischiamo di perdere servizi indispensabili per la collettività. Temiamo che il dissesto inciderà ulteriormente sullo stato di degrado in cui versa il centro storico della città bassa e di quella Alta e che possa avere ricadute sull’immagine della città.

Siamo convinti - conclude la nota Dem - che il disastro, provocato da Abbate, dalla sua assessora al bilancio e dal segretario comunale, poteva essere evitato, se questa amministrazione fosse intervenuta tempestivamente, subito dopo l’insediamento, piuttosto che cincischiare e cullarsi nelle fantasticherie del sindaco uscente".