Acate, al Castello dei Biscari si presenta il libro di Carmelo Di Martino "Il filo dei ricordi"

L’ex consigliere comunale di Acate, Carmelo Di Martino, presenterà sabato 16 novembre, alle ore 17, al Castello dei Principi di Biscari “Il filo dei ricordi”, ideale continuazione della sua prima fatica letteraria “Il Paradiso Perduto”.

Ancora una volta Di Martino, originario di Modica ex insegnante e tecnico agrario, con il leit motiv della nostalgia e di un palpabile rimpianto, fa riaffiorare momenti, episodi, personaggi, abitudini e usanze, ricordi privati, principalmente sullo scenario di Acate, dove egli è cresciuto e si è fatto apprezzare e stimare.

La scrittura, per lui, è passione recente, che si unisce all’interesse per la musica, il cinema e l’hobby delle moto d’epoca.

Dopo i saluti del sindaco Fidone, della presidente del Consiglio comunale, Cicero, e dell’assessore alla Cultura, Raffo, interverranno il parroco don Mario Cascone, Daniele La Lota, responsabile della Delegazione “Fondazione Cistica” di Vittoria, Ragusa e Siracusa, l’onorevole Giorgio Assenza e la professoressa Rosa Maria Assenza, autrice della prefazione.

L’ennesimo appuntamento culturale del 2024, nel maniero acatese, sarà coordinato dal professore Emanuele Ferrera, mentre Giovanni Lantino, docente all’Istituto superiore “Fermi” di Vittoria, leggerà alcuni brani del libro e la maestra Aurora Muriana, direttrice del Coro Parrocchiale curerà gli intermezzi musicali. Parte del ricavato delle vendite sarà devoluta alla Fondazione Fibrosi Cistica.