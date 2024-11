Fiamme nel piazzale di una concessionaria a Messina: 6 auto distrutte

Incendio nella notte nel piazzale espositivo di una concessionaria d'auto nella zona sud di Messina, a Mili. Le fiamme sono divampate intorno alle 2 e hanno distrutto sei auto. Solo l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con un'autopompa serbatoio ha permesso di domare il rogo evitando che si propagasse ulteriormente. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio. Sulla vicenda indaga la Polizia. L'area è stata bonificata e messa in sicurezza dai vigili del fuoco, che hanno terminato l'intervento intorno alle quattro del mattino