Ponte Stretto, Lorefice (M5s): "Governo regala poltrone a inquisiti"

"Eccoci davanti all'ennesimo irrispettoso poltronificio brandizzato 'Meloni'. Anzi ormai ci troviamo di fronte a un divano lungo quanto il Ponte sullo Stretto, ennesimo sfregio al Paese e al Sud da parte di questo Governo amatoriale e surreale. Le ultime nomine della Commissione Via-Vas sono state riservate ai soliti amici di amici, situazione aggravata ancora di più, se possibile, dall'inchiesta da parte della Procura di Palermo di Pietro Ciucci, AD della "Stretto di Messina", la spa pubblica che dovrà costruire il Ponte sullo Stretto, impresa vergognosamente portata avanti da questo Governo che ha deciso di investire 15 miliardi in un progetto senza alcun senso se non quello di rubare alla Sicilia fondi che potrebbero essere destinati all'emergenza idrica. Una situazione drammatica che la Sicilia sta vivendo senza un giorno di tregua, con razionamenti che un Paese degno di essere chiamato civile non può permettersi. Da siciliano, vorrei spiegare alla Meloni cosa si prova ad aprire il rubinetto e non trovarci l'acqua, o potersi fare una doccia solo se previsto dalla turnazione. Maestà la Sicilia ha sete. Date loro il Ponte sullo Stretto, possibilmente guidato da un inquisito. L'ennesimo impunito insulto alla Sicilia e al Sud da parte di questa maggioranza". Lo ha affermato in una nota il Senatore M5S e Segretario di Presidenza del Senato Pietro Lorefice.