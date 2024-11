Autostrada Ragusa - Catania, sindaci chiedono istituzione tavolo tecnico

"I Sindaci i cui territori ricadono lungo il tracciato della costruenda autostrada Ragusa-Catania hanno sottoscritto un documento con il quale chiedono al Presidente della Regione siciliana di costituire un tavolo tecnico con la partecipazione anche del Governatore". E' quanto si legge in una nota.

I Primi cittadini dei comuni interessati, al termine di un incontro tenutosi presso la Città metropolitana di Catania, "hanno valutato l'opportunità di esercitare una attività di verifica del rispetto delle misure di compensazione e mitigazione ambientale previste dalla progettazione della Ragusa - Catania - scrivono nella lettera inviata al Presidente della Regione -. Con delibera del Comitato interministeriale di programmazione economica, infatti, sono stati riconosciuti agli enti locali il cui territorio è coinvolto, interventi volti alla tutela dell'ambiente nonché a ristorare e indennizzare gli effetti della realizzazione dell'opera. In ragione di quanto sopra, nonché dell'esigenza di accertare l'attualità delle misure originariamente fissate in sede progettuale, il rispetto delle prescrizioni e il giusto indennizzo agli enti, gli scriventi valutano necessario procedere alla costituzione di un tavolo tecnico permanente che coinvolga gli enti territoriali, ANAS, MIT e la Regione Siciliana". "Ritenuta essenziale, quindi, la partecipazione della Regione Siciliana nel processo di costituzione del tavolo, con la presente si chiede volersi fissare un incontro per meglio individuare e condividere il percorso da intraprendere. In attesa di suo gentile riscontro, con la presente si formulano saluti distinti", conclude la lettera.