Modica, consegnata una targa all'ex presidente Unitre Rinaldo Stracquadanio

Nel corso dell’incontro promosso dall’Università della Terza e delle Tre Età di Modica per la presentazione e l’apertura dell’Anno Accademico 2024-2025, è stata consegnata una targa di riconoscimento e di gratitudine a Rinaldo Stracquadanio (nella foto), già Presidente della Sede della Città della Contea e, dallo scorso anno, Presidente onorario dell’Associazione per unanime volontà dell’Assemblea dei Soci.

Il professore Rinaldo Stracquadanio dopo anni d’insegnamento è stato chiamato a svolgere il ruolo di Dirigente Scolastico: incarico che l’ha accompagnato al pensionamento. Da sempre impegnato per una Scuola migliore, si è sempre distinto nel campo dell’istruzione e dell’insegnamento e nel più generale ambito sociale. E’ stato uno dei fondatori dell’Unitre di Modica costituita nel 2008 e da tale anno ed ininterrottamente per 14 anni, ha ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione. Sotto la sua guida è stato costituito il laboratorio del Coro, fiore all’occhiello dell’Unitre di Modica che si è sempre distinto ed è stato ampiamente apprezzato in occasione dei Festival regionali ai quali ha sempre partecipato ben figurando. A seguire, dopo il Coro, sotto la sua guida è stata avviata l’Attività Formativa e delle escursioni e sono stati costituiti i laboratori del Teatro e del Teatro narrativo. E’ stato sempre particolarmente attivo, ha intrattenuto ottimi rapporti con la Presidenza nazionale e con la Sede centrale e grazie alle sue iniziative la Sede di Modica è stata tenuta sempre nella massima considerazione. Con la targa consegnata a Rinaldo Stracquadanio per mano del Presidente Enzo Cavallo con a fianco il Segretario Orazio Frasca, in nome e per conto dell’intero Consiglio Direttivo, si è voluto esprimere, in maniera simbolica ma sicuramente efficace e sentita, il più vivo riconoscimento ed il più sentito ringraziamento per l’attività svolta e per i lusinghieri risultati conseguiti a favore della Sede e di tutti i Soci, durante tutto il periodo in cui ha ricoperto la carica di Presidente