Crolla un muro a Floridia, la Protezione civile rimuove fango e detriti (LE FOTO)

Gli effetti delle piogge cadute nelle ultime ore non hanno risparmiato Floridia. Oggi verso le 16 è crollato un muro di contenimento di un privato, confinante con il cimitero. Si tratta di un'area di competenza del Comune di Floridia, ma ad intervenire sono stati i volontari della Protezione civile locale 'Misericordia', Nuova Acropoli, mentre l polizia municipale ha disciplinato il transito. Sul posto anche l'assessore alla Protezione civile, Luca Brunetti che ha coordinato l'opera dei volontari. "Non potevamo aspettare che arrivassero da Siracusa per rimuovere i detriti. Sono stati rimossi pietre e fango - aggiunge Brunetti - per evitare incidenti sulla strada". A Floridia si ono allagati anche gli scantinati di un edificio di viale Vittorio Veneto. Allagamenti anche nella zona di Vignalonga.