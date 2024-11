Abbate (DC): borse di studio per professioni non mediche

Borse di studio per tutti gli iscritti alle specializzazioni in professioni sanitarie non mediche. E’ la proposta arrivata in Commissione Sanità alla quale ha partecipato l’Onorevole Ignazio Abbate in sostituzione del vicepresidente Pace. Una proposta, condivisa e sostenuta dal Presidente della Commissione Giuseppe Laccoto (nella foto), approvata a maggioranza che passa ora in Parlamento con le raccomandazioni per trovare la copertura finanziaria e metterla in atto. “Vogliamo venire incontro - spiega l'Onorevole Abbate - ai laureati in veterinaria, odontoiatria, farmacia, biologia, chimica, fisica e psicologia che, per poter lavorare nel sistema sanitario nazionale, hanno l’obbligo di possedere un titolo di specializzazione di vari anni, ma finora senza una borsa di studio o un rimborso spese".